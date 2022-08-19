В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей

В городе ожидаются грозовые дожди

На территории Сочи действует штормовое предупреждение, передает РИА "Новости".

Причина - опасность формирования смерчей в районе Магри-Веселое. Городские пляжи при этом открыты для купания.

"Да, сейчас купаться можно, шторма нет, смерчей не было", - сообщили спасатели пляжа "Ривьера".

Уточняется, что купаться можно и в зонах центральной городской набережной "Маяк". Волнение моря там не превышает двух баллов.

Ранее сообщалось, что 19 августа в городе ожидаются грозовые дожди. МЧС России предупредило, что смерчи могут выйти на сушу.

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