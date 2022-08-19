Депутат Госдумы Белоусов объявлен в розыск

Парламентарий осужден за взятку

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, осужденный по делу о взятке в 3,25 млрд рублей, объявлен в розыск. В пятницу, 19 августа, фамилия парламентария появилась в базе розыска Министерства внутренних дел России.

Согласно этой базе, Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК России, сообщает ТАСС.

Ранее Московский городской суд приговорил Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Парламентарию также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей. Суд лишил Белоусова государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания.

Наказание депутату назначено заочно в связи с тем, что он не явился на второй день оглашения приговора.

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