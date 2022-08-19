МИД Литвы предложил аннулировать выданные россиянам туристические визы

Вильнюс предлагает сказать "нет" туристам из России и Белоруссии

Страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Такое мнение в пятницу, 19 августа, высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По словам политика, необходимо "найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным". Он призвал коллег по ЕС "сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии".

Ландсбергис заявил, что принимать в европейских странах нужно лишь тех россиян, которым "нужно убежище, а не каникулы в Европе".

Аннулировать ранее выданные долгосрочные многократные визы литовский министр предложил по меньшей мере на период, пока продолжается российская военная спецоперация на Украине.

При этом Ландсбергис признал, что такой ход способен вызвать раскол между странами ЕС, выдающими сейчас визы, и теми, которые перестали это делать, пишет Politico.

Ранее заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва ответит Брюсселю в случае, если Евросоюз примет решение ограничить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Дипломат отметил, что нельзя исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств.

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