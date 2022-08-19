Киев возобновил обстрелы Энергодара тяжелой артиллерией

Систему защиты атомной станции усилили из-за возможной провокации ВСУ

Киев этой ночью возобновил обстрелы Энергодара тяжелой артиллерией. Запорожская АЭС не получила повреждений. Систему защиты усилили из-за возможной провокации ВСУ. Сейчас станция работает в штатном режиме, уровень радиации соответствует норме. Боевики продолжают наносить прицельные удары по гражданской инфраструктуре.

Очередной целью атаки ВСУ была теплоэлектростанция. Но снаряды упали рядом. В том числе на территории пожарной части атомной станции. Это боеприпас калибра 155 мм - натовского образца. В российской армии на вооружении таких нет.

ТЭС работает в связке с атомной станцией. На ней находится дублирующий диспетчерский пункт, распределяющий электроэнергию на Энергодар и Новую Каховку. Киев уже не первый раз пытается уничтожить гражданскую инфраструктуру, в том числе связанную с АЭС. Начиная с 18 июля в городе и вблизи ядерных объектов зафиксировано более 50 разрывов различных боеприпасов. Но Запад по-прежнему обвиняет во всём Россию. В нашем посольстве в США прокомментировали очередные огульные заявления администрации Байдена.

"Обратили внимание на очередные огульные заявления администрации по ситуации с Запорожской АЭС. По версии Госдепартамента, Россия пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности, в то время как военнослужащие России якобы применяют насилие в отношении сотрудников атомной станции. Никаких доказательств не приводится, а главный виновник происходящего вновь оставлен за скобками. Очевидно, что в Вашингтоне не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну", - говорится в заявлении посольства России в США.

Между тем, атомная станция продолжает работать в штатном режиме в три смены. Напряжение чувствуется, но никакой паники. В Энергодаре готовы к ликвидации любых последствий обстрелов со стороны Украины.

"Всё службы города приведены в повышенную готовность", - заявил Александр Волга, глава Энергодара.

По данным Минобороны, Киев готовит масштабную провокацию. Подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ планируют нанести удары по территории Запорожской АЭС со стороны Никополя и устроить незначительную аварию на атомной станции. В Запорожье уже готовы войска РХБЗ, чтобы зафиксировать аварию и обвинить во всем Россию.

Цель - создание зоны отчуждения до 30 км. Вот только в случае катастрофы радиационное облако затронет не только Украину, а всю Восточную Европу, вплоть до Германии и Скандинавии.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Энергодар, Запорожская область.

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