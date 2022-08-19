ВСУ обстреляли больницу и аптеку в Светлодарске

Погибли мирные жители

В Донбассе в результате обстрелов со стороны Украины за последние сутки погибли 6 мирных граждан, в том числе двое детей. Ещё 23 получили ранения. Боевики ведут огонь из тяжёлой артиллерии, по населённым пунктам бьют снарядами натовского калибра. Атакуют Донецк, Горловку, Пантелеймоновку, Макеевку. Союзные войска продолжают наступление, точными ударами поражают позиции неонацистов.

После получения координат расчеты артиллерийских установок 2С3 "Акация" наносят удар по цели. Сегодня это опорный пункт националистов. Также установки могут поражать все виды укреплений ВСУ, колонны военной техники, совершающие марш, и стартовые площадки беспилотной авиации.

"Цели были поражены в срок. Сегодня работали осколочно-фугасными снарядами. Артиллерия 152-миллиметрового калибра - очень грозное оружие. То есть наносит она очень тяжелый ущерб противнику", - заявил старший офицер батареи, позывной "Ястреб".

На Славянском направлении удары по позициям националистов наносят РСЗО "Ураган". Среди уничтоженной техники - французские и польские САУ Ceasar и Krab, американские гаубицы M777.

- Сколько всего можно ракет за раз? - 17 ракет за восемь секунд.

Наша боевая техника в ходе специальной военной операции нуждается в обслуживании. Эту задачу постоянно выполняют ремонтные подразделения Западного округа. В специально оборудованных полевых пунктах можно выполнять ремонт любой сложности от профилактики до капиталки двигателей. После работ проводят обязательный контроль.

"Поломки у нас разные бывают. Замена двигателя. В данный момент занимаемся установкой стартера на 2С3. Стараемся свою задачу выполнять быстрее, чтобы машину отправить на передовую", - сказал Максим, командир ремонтного взвода.

Этот украинский БТР "Буцефал" доставили сюда с передовой. Машина получила повреждения и была брошена. Возможно, ее тоже когда-нибудь отремонтируют, но уже для музея. В освобождённых Песках националисты также побросали множество вооружения и техники, в том числе иностранного производства. И практически каждый дом, выгнав жителей, они превратили в свои огневые точки, откуда обстреливали Донецк.

Накануне очередной удар националисты нанесли по жилым кварталам Светлодарска. Двое погибших, 11 человек пострадали.

"Обстреляли больницу и аптеку. И здесь очередь была за водой - люди погибли. Очередное преступление против мирного населения. Слов нет, потому что погиб ребенок в возрасте 14 лет", - рассказал глава Дебальцево, Игорь Захаревич.

"Из 11 - шестеро тяжелых. Они отправлены в город Донецк. Остальные, которые стабильны, они находятся на лечении у нас здесь в травматологическом отделении", - сообщил Геннадий Гуржий, главный врач больницы города Светлодарск.

А уже поздно вечером ВСУ ударили по Лисичанску. Ракеты попали в станцию скорой помощи. Никто не пострадал, но инфраструктуре станции нанесен серьезный ущерб.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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