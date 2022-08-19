Норвегию назвали возможной жертвой газового кризиса в Европе

Запад пытается найти хоть какой-то выход, чтобы смягчить введенные санкции

О необходимости переговоров с Россией и скорейшего запуска "Северного потока - 2" заявили глава комитета по энергетике и вице-спикер германского бундестага. В условиях газового кризиса страны Европы пытаются найти хоть какой-то выход, чтобы смягчить введённые ими же санкции. Однако продолжают следовать курсу Вашингтона на максимальное обострение отношений с Москвой.

Громкий заголовок на видео мгновенно приковывает внимание: жители Светлодарска Донецкой народной республики рассказывают о миномётных обстрелах российскими военными. Били целенаправленно по мирному кварталу. До основания разрушены гостиница, ресторан и два детских сада - эта информация указана в описании к материалу. Британский таблоид Daily Mail, который и выложил ролик, даже заботливо сделал для англоязычной аудитории субтитры. Вот только с первых же слов очевидцев у зрителя возникает настоящий диссонанс.

- Вот у меня в руках осколок от снаряда, как раз-таки показывающий принадлежность натовского образца. Более пяти снарядов попало вот в эту центральную часть. - Было выпущено 8 ракет по мирному городу. 2 были предварительно из РСЗО "Ураган" для отвлечения ПВО и после этого полный пакет из РСЗО HIMARS.

По логике британского издания россияне, оказывается, обстреливают свои же позиции из натовского оружия. Впрочем, сотрудники Daily Mail, очевидно, никаких несоответствий в цепочке умозаключений не увидели. Зато фактическую ошибку заметили сами зрители, которые в курсе, кому именно североатлантический альянс поставляет ВПК.

Лондон пытается всячески подогревать затихающий интерес к конфликту на Украине, а для этого хороши все средства. Лишь бы не отвечать перед населением за собственные экономические просчёты. Вот только подобная тактика отвлечения внимания срабатывает всё реже. Верить в то, что Европа на Украине борется за демократические ценности, очень сильно мешает рекордная за 40 лет инфляция в королевстве - больше 10%. А тут ещё и зима близко. Газета Financial Times предлагает отличное решение газовому кризису - заставить Норвегию делиться своими ресурсами с нуждающимися во имя общих интересов.

"В газовом кризисе было одно яркое пятно. Норвегия — демократическая, дружелюбная, надежная — помогала сохранять свет в Европе, максимизировав добычу нефти даже за счет собственных ресурсов. Но цена на газ продолжает расти - только с июня она увеличилась вдвое. Пора просить Норвегию сделать то, что когда-то казалось немыслимым. Норвегия должна снизить цену, по которой она сейчас продаёт свой газ", - пишет FT.

Пока британцы в панике ищут решение газового кризиса, из Германии всё громче звучат требования перестать ломать комедию и запустить наконец в эксплуатацию "Северный поток-2". Об этом уже открытым текстом говорит вице-президент бундестага Вольфганг Кубикки. Энергии в стране катастрофически не хватает - жители уже ринулись скупать все подручные средства обогрева. Немецкие экономисты объясняют на пальцах: запуск трубопровода - самый простой способ получать дешёвую энергетику. Впрочем, принимать такое решение без одобрения Вашингтона, еврочиновники, очевидно, не будут.

"Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан России приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе — Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Похожий тезис сформулировали и журналисты китайского издания Global Times. По мнению сотрудников газеты, причиной дестабилизации мировой экономики и геополитического хаоса является нежелание Соединённых Штатов допускать сам факт наличия у других стран собственного мнения. И если Вашингтон и дальше будет проталкивать агрессивную риторику в сторону России и Китая, то по итогу окажется в изоляции сам.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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