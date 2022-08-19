Колокольня собора Святого Марка в Венеции повреждена ураганом

Стихия также ударила по Франции и Австрии

Разрушительный ураган пронесся сразу над несколькими европейскими странами. Жертвами стали, по меньшей мере, 10 человек, в том числе и дети. Сильнее всего стихия ударила по Франции - порывы ветра там превышали 60 метров секунду. В Венеции повреждения получила колокольня собора Святого Марка. Непогода бушевала и в Австрии.

Словно щепки сильнейший ураган сносит деревья в Австрии. Исполинские стволы падают на дома и машины, пробивая крыши и разбивая стекла. В пострадавших районах разбирают завалы. Известно по меньшей мере о пяти погибших. Из-за обрушившихся деревьев перекрыты дороги, остановлены поезда.

Со знаменитой колокольни собора Святого Марка падают обломки кирпичей - в Венецию ураган ворвался на скорости 120 километров в час, разметал зонтики и стулья в барах, обрушился сильнейшим ливнем. А накануне буйствовал в Тоскане - как детскую карусель, раскрутил колесо обозрения, вырывал с корнем деревья, рвал линии электропередачи. На севере страны обесточена железная дорога, движение поездов временно остановлено. Несколько человек погибли, десятки получили травмы.

Погодные катаклизмы и во Франции. Порывы ветра на западном побережье Корсики достигали рекордных 62 метров в секунду. Более сотни судов затонули или сели на мель. Стихия застала врасплох туристов и местных жителей. Этот шторм называют смертоносным - на французском острове погибли по меньшей мере шесть человек. Очевидцы отмечают, что раньше здесь не видели ничего подобного - покореженные машины, вырванные с корнем деревья, снесенные постройки.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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