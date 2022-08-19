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В Москве стартовал международный кинофестиваль "Будем жить"

11:56
  • пятница
  • 19 августа 2022

Заявки на участие отправили более 400 человек из России и зарубежных стран

В столице стартовал 11-й московский международный кинофестиваль "Будем жить". В этом году он приурочен к празднованию Дня российского кино и 100-летию с момента образования СССР.

Церемония открытия прошла на Поклонной горе. Традиционно в ней приняли участие звёзды эстрады, телевидения, артисты, общественные деятели и журналисты. Заявки на участие в киносмотре отправили более 400 человек из России и зарубежных стран. Жюри конкурса будет оценивать картины в трёх номинациях: лучшее полнометражное, документальное и короткометражное кино.

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Кинофестиваль "Будем жить"
Кинофестиваль "Будем жить"
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