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Возбуждено уголовное дело после пожара в Рязанской области

11:55
  • пятница
  • 19 августа 2022

Причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с огнем

Причиной крупного природного пожара в Спасском районе Рязанской области предварительно стало неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

С возгоранием борются уже третьи сутки. Ситуацию осложняет жаркая и ветреная погода. Пламенем охвачен и Окский заповедник. Густой едкий дым распространился по окрестностям. В Рязани сильный запах гари и смог. В регион отправлены значительные силы и средства МЧС из Москвы, в том числе и авиация. Воздушные судна сбрасывают на очаги сотни тонн воды. В тушении задействованы 850 человек и свыше 300 единиц техники. Действует локальный режим ЧС.

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