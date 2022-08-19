ФСБ задержала шпионившего в пользу СБУ россиянина

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене
Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Краснодаре гражданина России.
"Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - приводит сообщение ТАСС.
Как выяснили спецслужбы, задержанный за деньги передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"