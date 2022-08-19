ФСБ задержала шпионившего в пользу СБУ россиянина

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Краснодаре гражданина России.

"Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - приводит сообщение ТАСС.

Как выяснили спецслужбы, задержанный за деньги передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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