ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Это разумно": в ФРГ призвали к переговорам по газу с Россией

10:42
  • пятница
  • 19 августа 2022

Германия не должна страдать от собственных санкций, считают в парламенте ФРГ

Жители ФРГ не должны нести потери из-за антироссийских санкций, поэтому было бы разумным вступить в переговоры с Россией относительно поставок газа. Такое мнение в пятницу, 19 августа, высказал председатель комитета бундестага (германского парламента) по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.
В Германии снизился уровень поддержки бойкота российского газа

Немецкий парламентарий не впервые критикует рестрикции федерального правительства и Евросоюза против России, считая их серьезной ошибкой. Из-за санкций рецессия в ФРГ неизбежна, а "ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири", заявлял политик.

На этот раз Эрнст призвал провести с Россией переговоры о надежности газообеспечения Германии, что дало бы ФРГ возможность снизить цены на газ для населения и не пострадать от собственных санкций.

По утверждению депутата, ведущие политики в правящих партиях Германии присоединяются к его позиции, сообщает РИА Новости.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц ранее попытался успокоить граждан ФРГ, недовольных ростом цен и падением экономики, пообещав в ближайшие дни представить пакет мер для снижения инфляции и затрат на электроэнергию. Однако жители городка Нойруппин встретили эти заявления протестами против политики властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.