Германия не должна страдать от собственных санкций, считают в парламенте ФРГ

Жители ФРГ не должны нести потери из-за антироссийских санкций, поэтому было бы разумным вступить в переговоры с Россией относительно поставок газа. Такое мнение в пятницу, 19 августа, высказал председатель комитета бундестага (германского парламента) по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.

Немецкий парламентарий не впервые критикует рестрикции федерального правительства и Евросоюза против России, считая их серьезной ошибкой. Из-за санкций рецессия в ФРГ неизбежна, а "ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири", заявлял политик.

На этот раз Эрнст призвал провести с Россией переговоры о надежности газообеспечения Германии, что дало бы ФРГ возможность снизить цены на газ для населения и не пострадать от собственных санкций.

По утверждению депутата, ведущие политики в правящих партиях Германии присоединяются к его позиции, сообщает РИА Новости.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц ранее попытался успокоить граждан ФРГ, недовольных ростом цен и падением экономики, пообещав в ближайшие дни представить пакет мер для снижения инфляции и затрат на электроэнергию. Однако жители городка Нойруппин встретили эти заявления протестами против политики властей.

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