В бундестаге выступили за запуск "Северного потока - 2" до холодов

Не важно, по какой трубе поступает газ

Вице-спикер немецкого бундестага Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск работы трубопровода "Северный поток - 2".

Это важно сделать перед тем, как наступят холода, заметил он. Качество российского газа не меняется в зависимости от того, из какого трубопровода он поступает.

"Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток-2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму. Газ из "Северного потока - 2" не отличается от газа из "Северного потока -1". Это всего лишь другая труба", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. В феврале 2022 года правительство Германии приостановило сертификацию проекта "Северный поток - 2", а США ввели санкции против оператора.

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