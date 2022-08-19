ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В бундестаге выступили за запуск "Северного потока - 2" до холодов

10:33
  • пятница
  • 19 августа 2022

Не важно, по какой трубе поступает газ

Вице-спикер немецкого бундестага Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск работы трубопровода "Северный поток - 2".
Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока - 2"

Это важно сделать перед тем, как наступят холода, заметил он. Качество российского газа не меняется в зависимости от того, из какого трубопровода он поступает.

"Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток-2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму. Газ из "Северного потока - 2" не отличается от газа из "Северного потока -1". Это всего лишь другая труба", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. В феврале 2022 года правительство Германии приостановило сертификацию проекта "Северный поток - 2", а США ввели санкции против оператора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Северный поток- 2
Северный поток- 2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.