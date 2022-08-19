Володин: Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию

Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран.

"Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

Он добавил, что по сельскому хозяйству Европы сильно ударила аномальная жара, ощущается дефицит электроэнергии.

Также Володин отметил, что главными проводниками политики США в Европе сегодня являются Великобритания, Прибалтика, Польша, Чехия, Финляндия и Украина.

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