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В МЧС назвали сложной ситуацию с крупным пожаром в Рязанской области

10:52
  • пятница
  • 19 августа 2022

Возгорание пока не удалось локализовать

МЧС по Рязанской области поделилось свежими данными по ситуации с крупным лесным пожаром в регионе.

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"Кудомское лесничество - здесь у нас самый крупный пожар, где пройдено огнем около 6 тысяч гектаров. На данный момент он не локализован. Здесь ситуация сложная, но, тем не менее, угрозы населенным пунктам нет", - приводит слова представителя ведомства РИА "Новости".

Он уточнил, что в 9 километрах располагается деревня Деулино, в 6 километрах - Голованово.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар.

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