Патрушев обвинил Запад в подготовке к открытому вооруженному конфликту с Россией

СВО используется как предлог

Страны Запада не прекращая готовятся к открытому вооруженному конфликту с Россией.

Об этом в пятницу, 19 августа, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. США и Европа пытаются "балансировать на грани" между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом.

"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", - сказал Патрушев на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Начатая специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании, подчеркнул секретарь Совбеза.

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