В России ограничили экспорт макулатуры

До 3 декабря будет действовать квота

Для поддержки российских производителей картонной тары федеральное правительство ввело временную квоту на экспорт макулатуры. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Квота составит 30 тысяч тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено Министерству промышленности и торговли до 31 августа.

Квота будет действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Предполагается, что это поддержит производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции.

Кроме того, принятая мера позволит не допустить дефицита такого сырья на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба кабмина.

Минпромторг ранее назвал преимущество небеленой российской офисной бумаги, заявив, что она полезнее для здоровья. Россия из-за санкций лишилась поставок из Финляндии химикатов для отбеливания бумаги. На данный момент производители смогли адаптироваться в условиях санкционного давления и начали выпускать офисную бумагу без использования отбеливателя.

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