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В Совбезе оценили возможную роль США в создании коронавируса

11:49
  • пятница
  • 19 августа 2022

Нельзя исключать, что Вашингтон сам разработал COVID-19

Нельзя исключать, что Соединенные Штаты, обвиняя другие страны в создании коронавируса, пытаются скрыть собственную роль в разработке COVID-19. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Выступая на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Патрушев выступил против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны.

Представитель Совбеза также указал, что США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах. Формальное нахождение подобных объектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения, цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее российское Минобороны рассказало, что в созданных и финансируемых США на Украине биологических лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

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