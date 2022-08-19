Китайско-канадского миллиардера приговорили к 13 годам тюрьмы

Его обвинили в финансовых махинациях
В КНР приговорили к 13 годам тюрьмы китайско-канадского миллиардера, основатель конгломерата Tomorrow Holding Сяо Цзяньхуа, сообщает "Пэнпай".
Также на него наложен штраф в размере 6,5 млн юаней (955,8 тысячи долларов).
Правоохранительные органы установили, что Сяо Цзяньхуа осуществлял махинации с ценными бумагами на рынке, присваивал крупные суммы из общественных средств, а также активы подконтрольных ему компаний.
Tomorrow Group был создан в 1999 году и занимается инвестиционной деятельностью.
В 2016 году Сяо Цзяньхуа занял 32-е место в сотне наиболее состоятельных людей КНР. Его состояние оценивалось в 6 миллиардов долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"