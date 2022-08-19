С коронавирусом в России госпитализированы 3349 человек за сутки

Скончались 65 пациентов

За сутки в России госпитализированы 3349 заболевших коронавирусом, всего зафиксировано 37609 случаев заражения. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за сутки 21887 человек, скончались 65 пациентов с коронавирусом.

В Москве выявлено 8555 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 4127, в Московской области - 3136.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 18238128 случаев заболевания, зарегистрировано 383427 летальных исходов

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