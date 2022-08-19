Apple сообщила об уязвимости в iPhone и iMac

ХАкер может получить полный контроль над устройством

Компания Apple обнаружила уязвимости в системах безопасности смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров iMac, говорится в отчетах о кибербезопасности.

Генеральный директор компании по кибербезопасности SocialProof Security Рэйчел Тоба отметила в разговоре с Associated Press, что из-за данных уязвимостей хакер может получить "полный доступ к устройству на правах администратора".

Пользователям советуют "обновить затронутые устройства". Это в том числе iPhone 6S и более поздние модели, 5-е поколение iPad, все модели iPad Pro и iPad Air 2, а также iMac с операционной системой macOS Monterey.

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