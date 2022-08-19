Минтруд оценил эффективность антисанкционных мер на рынке труда

В стране удалось избежать массовых увольнений

Меры, предпринятые российскими властями в условиях внешнего санкционного давления, помогли избежать многих отрицательных последствий для рынка труда. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделала заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.

По словам замруководителя Минтруда, благодаря антисанкционным мерам российских властей, предпринятых весной 2022 года, удалось избежать массовых увольнений и всплеска безработицы, сообщает РИА Новости.

Ранее Минтруд спрогнозировал смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года, учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения.

Ведомство подчеркнуло, что в условиях санкционного давления необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения.

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