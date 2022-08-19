Патрушев: беспрецедентное количество заявок подано на вступление в ШОС

Это подтверждает авторитет организации

В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) поступает беспрецедентное количество заявок как на вступление, так и на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По словам Патрушева, такое большое количества желающих присоединиться к ШОС в том или ином качестве говорит о повышении роли и авторитета организации в мировых делах.

Представитель российского Совбеза поприветствовал готовность Ирана подписать меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства — члена ШОС.

Патрушев также выразил надежду, что в ходе предстоящего саммита ШОС в сентябре будет принято решение о начале процедуры приема Белоруссии, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "вражеских стран и политиканов", заинтересованных в столкновении лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, достаточно. Однако вопреки попыткам рассорить членов ШОС, ОДКБ и ЕАЭС "мы не доставим им такого удовольствия".

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