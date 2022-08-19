ФАС выписала предупреждение "Шереметьево"

Нарушения должны быть устранены в течение месяца

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) по жалобе АО "Шереметьево-Карго". Это частный оператор по обработке грузов и почты.

"Аэропорт размещает на длительную стоянку воздушные суда на территории перрона, рулежных и магистральных дорожек, около грузового терминала, в котором работает компания-заявитель. В результате воздушные суда не могут подъехать непосредственно к грузовому терминалу комплекса для обработки грузов заявителем. Это вынуждает авиакомпании производить обработку грузов, пользуясь услугами другой компании", - говорится в сообщении ФАС.

Нарушения должны быть устранены в течение месяца.

Как уточняет "Интерфакс", МАШ является владельцем другого работающего на территории аэропорта грузового оператора - ООО "Москва Карго".

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