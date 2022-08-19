Назначен врио командующего Черноморским флотом

Подписан соответствующий приказ министра обороны

Временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Виктор Соколов.

"Я назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", - сказал он в ходе сбора с молодыми офицерами (цитата по ТАСС).

Соответствующий приказ министра обороны был подписан 10 августа.

С 2020 года Соколов занимал пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. В 2013-2020 годах был заместителем командующего Северным флотом.

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