Немцам предложили вместо душа обтираться тряпкой

Душ - очень накладная привычка
Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") предложил обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии.
Привычка каждый день принимать душ – очень накладная, заметил он. С помощью тряпки можно отучиться от нее.
"Тряпка для мытья - это полезное изобретение", - заявил политик в беседе с изданием Südwest Presse.
Кроме того, Кречман на собственном примере показал, как он экономит энергию. В частности, на его электромобиле установлена огромная солнечная панель, с помощью которой можно отопить одну комнату.
"Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура", - добавил он.
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