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Немцам предложили вместо душа обтираться тряпкой

12:28
  • пятница
  • 19 августа 2022

Душ - очень накладная привычка

Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") предложил обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии.
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Привычка каждый день принимать душ – очень накладная, заметил он. С помощью тряпки можно отучиться от нее.

"Тряпка для мытья - это полезное изобретение", - заявил политик в беседе с изданием Südwest Presse.

Кроме того, Кречман на собственном примере показал, как он экономит энергию. В частности, на его электромобиле установлена огромная солнечная панель, с помощью которой можно отопить одну комнату.

"Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура", - добавил он.

В Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. В бундестаге заявили, что важно запустить поставки голубого топлива до начала холодов.

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