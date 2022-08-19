Обозначены предварительные сроки визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Обстановка на объекте сложилась крайне тревожная

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обстановка на Запорожской АЭС сложилась крайне тревожная из-за действий ВСУ.

Как уточнил дипломат, визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября.

МАГАТЭ не поддержит предложение Киева о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, добавил Ульянов, которого цитирует ТАСС.

Запорожская АЭС с марта находится под контролем ВС России. ВСУ регулярно обстреливают станцию, что может привести к ядерной катастрофе.

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