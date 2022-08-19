Собянин упростил условия участия в конкурсе социально ориентированных НКО

В частности, отменено обязательное софинансирование со стороны НКО
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым упрощается порядок получения грантов для победителей конкурса "Москва — добрый город". Об этом в пятницу, 19 августа, рассказала пресс-служба мэра и правительства столицы.
Одним из наиболее существенных нововведений 2022 года станет отмена обязательного софинансирования со стороны НКО. Теперь грантополучателям не обязательно вкладывать собственные финансовые, материальные и иные ресурсы, что существенно расширит круг участников конкурса и позволит реализовать социальные проекты, которые ранее не имели шанса на получение поддержки городских властей.
Конкурс "Москва — добрый город" проводится в столице с 2019 года. В 2022 году победители получают гранты на реализацию социальных проектов по одному из семи направлений: сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, в том числе участники чемпионата "Абилимпикс", тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе люди; помощь многодетным семьям, семьям с детьми, будущим мамам, подросткам, в том числе в кризисных и трудных жизненных ситуациях; социальная адаптация, реабилитация и самореализация людей, исключенных из социума; продвижение системного волонтерства в социальной сфере; развитие культуры благотворительности, взаимопомощи; профилактика социально опасных заболеваний, развитие и популяризация здорового образа жизни; создание и продвижение "базы знаний" негосударственной системы помощи людям.
НКО могут получить грант в рамках одной из трех групп заявок: "малый" - до 1 млн руб., "средний" - от 1 млн до 5 млн руб., "большой" - от 5 млн до 10 млн руб.
В 2019-2021 годы победителями конкурса стали 374 НКО — благодаря реализации заявленных ими проектов адресную социальную помощь получили более 50 тыс. москвичей.
Прием заявок на участие в конкурсе 2022 года будет открыт 23 августа и продлится до 30 сентября. До истечения срока подачи заявок участники конкурса смогут получить обратную связь, чтобы исправить ошибки и неточности.
В июне стало известно, что российские некоммерческие организации получат около четырех миллиардов рублей от Фонда президентских грантов. Проекты определены по итогам очередного конкурса. Помощь оказана почти двум тысячам НКО.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"