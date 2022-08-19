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В России вновь сократилась безработица

12:48
  • пятница
  • 19 августа 2022

Власти предпринимают меры для содействия занятости

Число официально зарегистрированных безработных с 25 июля по 15 августа в России сократилось более чем на 6 тыс. человек, до 675 тыс. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Власти спрогнозировали пик роста напряженности на рынке труда

Как отметила Голикова, уровень регистрируемой безработицы по-прежнему не превышает 0,9% от рабочей силы.

Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, с 25 июля по 15 августа изменилось незначительно — с 130,6 тыс. до 142,7 тыс. человек.

При этом число работников, находящихся в простое, выросло с 105,4 тыс. до 106,4 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, что меры, предпринятые российскими властями в условиях внешнего санкционного давления, помогли избежать многих отрицательных последствий для рынка труда.

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