Президент Бразилии попытался отобрать у блогера телефон

Произошла небольшая стычка

Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с YouTube-блогером Леаном Уилкером, пишет O Globo.

Отмечено, что молодой человек начал провоцировать главу государства и снимать его, тот попытался отобрать у блогера телефон.

В какой-то момент человек из охраны президента толкнул Уилкера, тот упал на землю. После падения провокатор, используя нецензурную лексику, назвал президента трусом.

Инцидент произошел, когда Болсонару покидал свою резиденцию, а у его автомобиля собралась группа сторонников.

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