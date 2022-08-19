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Президент Бразилии попытался отобрать у блогера телефон

12:56
  • пятница
  • 19 августа 2022

Произошла небольшая стычка

Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в стычку с YouTube-блогером Леаном Уилкером, пишет O Globo.

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Отмечено, что молодой человек начал провоцировать главу государства и снимать его, тот попытался отобрать у блогера телефон.

В какой-то момент человек из охраны президента толкнул Уилкера, тот упал на землю. После падения провокатор, используя нецензурную лексику, назвал президента трусом.

Инцидент произошел, когда Болсонару покидал свою резиденцию, а у его автомобиля собралась группа сторонников.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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