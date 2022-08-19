ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: США рискуют стать противником России в конфликте на Украине

13:04
  • пятница
  • 19 августа 2022

В Вашингтоне не слышат предупреждения

США и НАТО обостряют ситуацию, говоря о возможности нападения на российские территории с Украины.
Вашингтон тайно передал Киеву ракеты для борьбы с радарами

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Москва не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты стали стороной конфликта.

"Обстановка крайне острая. Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения", - сообщил он.

Рябков подчеркнул, что для деэскалации ситуации нужно перестать поставлять Украине оружие якобы "для самообороны".

"Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, <…> это происходит при поощрении <…> напрямую из Вашингтона", - отметили в МИД.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и Европа пытаются "балансировать на грани" между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Учения НАТО
Учения НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.