МИД: США рискуют стать противником России в конфликте на Украине

В Вашингтоне не слышат предупреждения

США и НАТО обостряют ситуацию, говоря о возможности нападения на российские территории с Украины.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Москва не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты стали стороной конфликта.

"Обстановка крайне острая. Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения", - сообщил он.

Рябков подчеркнул, что для деэскалации ситуации нужно перестать поставлять Украине оружие якобы "для самообороны".

"Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, <…> это происходит при поощрении <…> напрямую из Вашингтона", - отметили в МИД.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и Европа пытаются "балансировать на грани" между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом.

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