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Берлин вновь отказался обсуждать запуск "Северного потока-2"

13:07
  • пятница
  • 19 августа 2022

Эта тема не стоит на повестке, заявили в федеральном правительстве Германии

Запуск газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию в настоящее время не стоит для Берлина на повестке дня. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
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По словам чиновника, Берлин остановил процесс сертификации "Северного потока-2" "по известным причинам".

Комментируя по просьбе прессы предложения ряда политиков в Германии о возобновлении газового сотрудничества с Россией и запуске "Северного потока-2", Бюхнер подчеркнул, что сейчас эта тема даже не обсуждается, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер немецкого бундестага Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск работы трубопровода "Северный поток-2". По словам политика, качество российского газа не меняется в зависимости от того, из какого трубопровода он поступает, а вопрос газоснабжения важно решить до наступления холодов.

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