Российские военные уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу, что националисты "Кракена" показательно расстреляли 100 украинских военных, покинувших позиции в районе населенного пункта Уды.

Также сообщается, что российские ВКС уничтожили более 50 националистов "Азова" (организация запрещена в России) и "Айдара" ударами по пунктам их дислокации в ДНР. Нанесен удар по позициям 14-й мехбригады ВСУ в Харьковской области, в результате потери противника составили более 100 человек.

Кроме того, стало известно, что российские военные уничтожили гаубицу M777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области, подавили два взвода РСЗО "Смерч" в ДНР и Запорожской области.

ПВО перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты производства США. Уничтожены 15 единиц украинской бронетехники на складе 65-й механизированной бригады ВСУ.

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