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МИД России обвинил Запад в попытке опустить "железный занавес"

13:28
  • пятница
  • 19 августа 2022

Москва не хотела бы этого

В России не хотели бы никакого нового "железного занавеса", который пытаются опустить западные государства. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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По словам дипломата, "железный занавес" опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. 

Проблемой является то, что желающие опустить "железный занавес" отрицают остальной мир, кроме тех его сегментов, которые живут по их правилам, цитирует заявление Рябкова РИА Новости.

Ранее западные журналисты подсчитали, что около половины стран Группы двадцати (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Обосновывают они это историческими связями с Москвой, а также опасениями за свою экономику. Кроме того, многие не доверяют бывшим колониальным державам, которыми являются Великобритания и Франция.

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