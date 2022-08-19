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Турция согласилась восстанавливать Украину

13:58
  • пятница
  • 19 августа 2022

Государства подписали меморандум о сотрудничестве

Турция займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган рассказал о достигнутой договоренности "с нашим стратегическим партнером Украиной" о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям.

В рамках реализации этой договоренности был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа по восстановлению страны, которая займется разработкой механизмов для привлечения турецких инвестиций, а также развитием конкретных проектов, сообщает ТАСС.

Ранее власти Турции заявили, что некоторые государства заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, чтобы ослабить Россию. В Анкаре отметили, что "есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов".

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