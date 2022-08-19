В подмосковных лесах с начала года произошло 14 возгораний

Пожары были зафиксированы в шести лесничествах

С начала года в лесах на территории Московской области произошло 14 возгораний, сообщил в Telegram региональный комитет лесного хозяйства.

"На 18.08.2022 год произошло 14 возгораний на общей площади 7,76 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.

Пожары были зафиксированы в шести лесничествах - Подольском, Орехово-Зуевском, Ногинском, Шатурском, Звенигородском, Виноградовском.

Ранее в Московской области ограничили посещение лесов с 19 по 28 августа.

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