В парке "Патриот" начался пожарно-спасательный конгресс

Он организован МЧС России

В подмосковном парке "Патриот" проходит третий международный пожарно-спасательный конгресс. Он организован МЧС России. Сегодня перед участниками выступил глава ведомства Александр Куренков.

В программу вошли десятки мероприятий: пленарные заседания, дискуссии, конференции и семинары. Организован показ современных и перспективных образцов пожарно-спасательной техники. Завтра в рамках конгресса в парке Горького пройдут спортивные состязания, турниры и концерт.

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