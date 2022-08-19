ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В парке "Патриот" начался пожарно-спасательный конгресс

14:59
  • пятница
  • 19 августа 2022

Он организован МЧС России

В подмосковном парке "Патриот" проходит третий международный пожарно-спасательный конгресс. Он организован МЧС России. Сегодня перед участниками выступил глава ведомства Александр Куренков.

В программу вошли десятки мероприятий: пленарные заседания, дискуссии, конференции и семинары. Организован показ современных и перспективных образцов пожарно-спасательной техники. Завтра в рамках конгресса в парке Горького пройдут спортивные состязания, турниры и концерт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожарная техника в парке "Патриот"
Пожарная техника в парке "Патриот"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.