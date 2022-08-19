Над крымским озером Донузлав пронесся разрушительный смерч

Ураганный ветер снес крышу со здания устричной фермы

Штормовое предупреждение действует сегодня в Крыму. На полуостров обрушились мощные ливни. Над озером Донузлав в районе посёлка Новоозёрное пронёсся разрушительный смерч. Ураганный ветер снёс крышу с находящегося на берегу здания устричной фермы и повредил несколько автомобилей.

Двухмесячная норма осадков менее чем за сутки выпала и на юге региона. Дожди затопили улицы и набережную Ялты. По многим дорогам невозможно проехать. Под водой - подземные переходы. В МЧС республики предупреждают: в ближайшие пару дней ситуация может усугубиться из-за подъёма уровня в реках.

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