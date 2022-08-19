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Собянин оценил ситуацию с пожарами в соседних регионах

15:04
  • пятница
  • 19 августа 2022

Улучшения есть, но работы еще много

В Москве сегодня стало немного легче дышать. Смог рассеялся, и запаха гари почти не ощущается. В ближайшие выходные скорость ветра местами составит 16 метров в секунду. Это поможет полностью очистить столичный воздух. Тридцатиградусной жары до конца недели не будет.

Между тем, Москва продолжает помогать Рязанской и Владимирской областям. Туда направлены бульдозеры. Они будут прокладывать дороги к очагам возгорания. Ранее столица направила в эти регионы спасателей и технику, в том числе вертолеты.

Как отметил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с пожарами стала несколько лучше, но работы еще много. Об этом глава города написал на своей странице "ВКонтакте". А ещё в мэрии призывают горожан соблюдать меры пожарной безопасности, не поджигать сухую траву, мусор и древесину.

 
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