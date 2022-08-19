ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Москве-реке обнаружено масляное пятно

15:04
  • пятница
  • 19 августа 2022

Специалисты Мосводостока провели обработку воды сорбентом

Большое масляное пятно было обнаружено сегодня утром на Москве-реке. Для ликвидации загрязнения на место отправились два специальных судна.

Специалисты Мосводостока провели обработку воды сорбентом, что позволило нейтрализовать очаг загрязнения. Работы по ликвидации радужной плёнки пришлось проводить на участке от Крутицкой набережной до Автозаводского моста. Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Масляное пятно
Масляное пятно
Масляное пятно
Масляное пятно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.