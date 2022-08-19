На Москве-реке обнаружено масляное пятно

Специалисты Мосводостока провели обработку воды сорбентом

Большое масляное пятно было обнаружено сегодня утром на Москве-реке. Для ликвидации загрязнения на место отправились два специальных судна.

Специалисты Мосводостока провели обработку воды сорбентом, что позволило нейтрализовать очаг загрязнения. Работы по ликвидации радужной плёнки пришлось проводить на участке от Крутицкой набережной до Автозаводского моста. Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.

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