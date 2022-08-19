Медучреждения Москвы получат 12 тысяч единиц оборудования до конца года

Техника обновляется в плановом порядке

12 тысяч единиц современного оборудования получат поликлиники и больницы Москвы до конца года. Согласно новым московским стандартам, всю аналоговую медицинскую технику постепенно заменят на цифровую, что позволит реализовать принципиально новый подход к лечению пациентов.

Оскольчатые и открытые переломы берцовых костей Нэманя Тейич получил во время аварии. Через какое-то время они срослись, но началось воспаление костного мозга. Понадобились новые операции. Помогли в Боткинской больнице.

"Мне удалили кость. Зашили мягкие ткани. Положили, кстати, новую технологию, о которой я ни разу не слышал, это как искусственная косточка с антибиотиком. В итоге меня реально избавили от всех этих проблем, перестала гноиться нога", - рассказал он.

В Боткинской больнице сейчас глобальная реконструкция. Возводят новые корпуса, ремонтируют старые. Для них уже закупается самое современное оборудование. Компьютерные томографы, аппараты МРТ, ангиографы и многое другое, что так необходимо и врачам, и пациентам.

"Это оборудование позволяет выйти нам, врачам-хирургам, на совершенно новый уровень - как диагностический, так и лечебный. Они позволяют быстро поставить точный диагноз и увеличить количество выполняемых оперативных вмешательств с использованием миниинвазивной техники малотравматичной", - сообщил заместитель главного врача по хирургии Боткинской больницы Владимир Бедин.

Боткинская больница многопрофильная, здесь делают все виды операций. За год более 70 тысяч, и большую часть - с использованием новейшего оборудования. Еще больше проводят исследований. Например, выявляют предраковые заболевания.

"Мы можем провести и оптическую биопсию. То есть путем нажатия одной кнопки у нас меняется спектр преломления цвета. На картинке изменяется цветовая гамма, и мы детально рассматриваем образование. Таким образом мы можем четко дифференцировать между доброкачественным и злокачественным образованием", - рассказала врач-эндоскопист Валерия Амирова.

Проводить серьезные обследования в офтальмологии тоже без современного оборудования невозможно. Благодаря этому многие заболевания удается выявить на ранних стадиях и спасти зрение пациента.

"Мы хорошо видим сетчатку. Сейчас, к сожалению, участились сосудистые, донные заболевания, что невозможно диагностировать без хорошего оборудования", - отметила врач-офтальмолог Елена Завьялова.

Впрочем, так оснащена не только Боткинская больница. Столичное здравоохранение вообще не испытывает дефицита в медицинской технике. Только с начала года стационары и поликлиники города получили более 10 тысяч единиц. Из них около 200 - это так называемое "тяжелое" оборудование - КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и многое другое.

"Технику в столичных медорганизациях обновляем в плановом порядке. Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты", - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

До конца года столичные власти планируют поставить в городские медучреждения еще около 12 тысяч единиц современного оборудования.

Александр Огродников, Егор Миронов, Валерий Белинский, "ТВ Центр".

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