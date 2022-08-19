Заказавший похищение брата мужчина задержан в Москве

Жителю Екатеринбурга не давала покоя недвижимость родственника, живущего в Сочи

В Москве задержан 68-летний мужчина, который пытался организовать похищение собственного брата и его жены.

Жителю Екатеринбурга не давала покоя недвижимость родственника, живущего в Сочи. В конце концов злоумышленник не выдержал и начал подыскивать людей, которые смогут уговорить брата переписать всё имущество на него. Повезло - исполнителей нашёл быстро, вот только и представить себе не мог, что ими окажутся полицейские, которые, согласно предварительной договоренности, должны были связать семейную пару и перевезти в Москву для переговоров. А вот когда заказчик явился по указанному адресу, его задержали с поличным.

- За что вы задержаны сотрудниками полиции? - Пока не знаю даже. Хотел, чтобы деньги отдал. Он мне должен был, я ему в 1991 году в сентябре чек отдал на три миллиона.

- Сам себе это придумал. Всё то, что у нас есть, перешло в его руки. И как он с этим хотел жить дальше? Ему 69 лет, это психиатра надо вызывать.

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