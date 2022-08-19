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В Новом Манеже прошло детское музыкальное шоу "Пламенные сердца"

15:08
  • пятница
  • 19 августа 2022

Оно посвящено спасателям и пожарным

В Новом Манеже прошло детское музыкальное супершоу "Пламенные сердца", посвященное спасателям и пожарным.

На нем выступили 35 юных артистов-финалистов всероссийского конкурса исполнителей "Соло 01".  Будущие звёзды в течение двух недель готовились к выступлению, учились делать аранжировки, снимать клипы, чтобы своей музыкой, танцами и песнями рассказать зрителям, какими они видят настоящих героев сегодняшнего дня. В основе сюжета представления - реальные истории из жизни сотрудников оперативных служб, а также обычных людей, которые не испугались экстремальных ситуаций.

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Детское музыкальное шоу "Пламенные сердца"
Детское музыкальное шоу "Пламенные сердца"
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