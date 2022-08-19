"Спасская башня" и фарфоровый фестиваль: куда пойти в выходные в Москве

Запланировано множество интересных мероприятий

Легендарному международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня" - 15 лет! В честь юбилея уже в пятницу на территории ВДНХ открывается новая площадка. В программе - показательные выступления всадников, конный театр, военные оркестры и ансамбли. Куда ещё можно будет пойти в эти выходные и что увидеть?

"Спасская башня" теперь не только на Красной площади! У фестиваля к 15-летнему юбилею появилась вторая площадка. На ВДНХ. Вовсю идут репетиции накануне открытия.

Здесь будет дневная фестивальная программа. Выступления российских и иностранных музыкантов, и такие популярные у публики конные представления.

"Вместе с Кремлевской школой верховой езды будет выступать наша гостья, которую мы очень любим-уважаем - это всадница из Германии - девушка по имени Мартина, она сюда приехала со своими двумя лошадьми и очень примечательно, что лошади эти наши отечественные, владимирской породы", - рассказал генеральный директор Кремлёвской школы верховой езды Борис Петров. Пройдут соревнования по джигитовке, конкуру и пони-эстафеты.

А ценителям фарфора в эту субботу стоит заглянуть в Ликино-Дулёво. На единственный в России фарфоровый фестиваль. У него необычное название - "Агашка". На фестивале будут не только знаменитые местные сервизы и статуэтки, но и произведения мастеров со всей страны. Обещают и карнавальное шествие. А семейные пары, прожившие вместе 20 лет, смогут отметить свою фарфоровую свадьбу!

В Крылатском в эти выходные ждут поклонников триатлона. В соревнованиях примут участие спортсмены из 120 российских городов. Пройдут и детские, и женские забеги, а также триатлонная командная гонка.

А в музее-заповеднике "Царицыно" - "Изящное садоводство"! Это новая тема фестиваля исторических садов. Всего десять разных композиций. Но для каждой подбирали исключительно исторические растения. В саду "Интродукция" - растения, которые в Россию привёз Петр Первый.

Название фестивалю дал садовый бестселлер 19-го века - книга дендролога Арнольда Регеля "Изящное садоводство и художественные сады".

"Эта книжка была составлена для профессионалов и любителей, в которой были практические советы по уходу за растениями, по каким-то посадкам, созданию инфраструктуры в саду и так далее", - пояснил заместитель генерального директора музея-заповедника "Царицыно" Дмитрий Машинский.

Работать в этот раз ландшафтным дизайнерам приходится в экстремальных условиях - в Москве жара. "Условия у нас стахановские, потому что в саду растения, которые очень любят влагу. Гортензии, астильбы - растения, которым, конечно, полив нужен, поэтому мы стараемся, чтобы наши растения были красивыми", - говорит руководитель ландшафтного бюро Оксана Пискарёва.

И на такую заботу растения, безусловно, отвечают сполна, радуя и восхищая.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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