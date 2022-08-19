Опубликовано видео задержания свиньи сотрудниками ДПС в Москве

Операция по спасению свинки завершилась успешно

В Сети появились кадры задержания свиньи сотрудниками ДПС на Дмитровском шоссе. Накануне животное по неведомым причинам разгуливало по приезжей части.

Операция по спасению свинки завершилась успешно, хоть и не с первого раза. Тактика с угощением оказалась беспроигрышной! Приманив свинью едой, животное удалось забрать с проезжей части и отвезти в безопасное место. Сейчас она в приюте для собак, в отдельном вольере дожидается своего хозяина.

"Свиньи по своему интеллектуальному уровню находятся примерно на уровне собаки или трёхлетнего ребенка, поэтому это достаточно развитые существа. То, что она оказалась на трассе и пыталась найти дорогу куда-то, говорит о том, что они могут ориентироваться в пространстве и пытаться следовать какой-то своей цели", - сказал Юрий Корецких, исполнительный директор общественной организации "Альянс защитников животных".

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