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Эксперты определили самое слабое место НАТО

14:01
  • пятница
  • 19 августа 2022

На его укрепление уйдет 12,2 миллиарда долларов

Как пишет агентство Bloomberg, в настоящее время НАТО пытается укрепить рубежи в самом уязвимом для себя месте - на черноморском побережье Румынии.

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Активную инженерную работу в Трансильвании ведут сегодня около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов.

Эксперты отмечают, что для России Черное море - "ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны".

"Русские обеспокоены Юго-Восточной Европой, они хотят иметь там сильное военное присутствие, и на это НАТО должна ответить", - уточнил аналитик Мэтью Орр.

Затраты на строительство объектов инфраструктуры в Румынии составят не менее 12,2 миллиарда долларов.

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