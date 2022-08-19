Швейцария запретила самостоятельное принятие санкций

Государство может только участвовать в международных решениях

Комиссия по политике безопасности Государственного совета Швейцарии единогласно отвергла возможность того, что государство может принять автономные санкции. Это решение мотивировано опасениями давления и оспаривания нейтралитета.

При этом в комиссии сочли, что применяемая политика санкций доказала свою эффективность. До сих пор Швейцария не вводила санкции самостоятельно, но в каждом конкретном случае участвовала в санкциях, получивших широкое международное одобрение.

В комиссии сочли, что автономная санкционная политика будет иметь лишь символический эффект. Кроме того, она нежелательна, так как будет означать резкое изменение санкционной политики страны и создаст большие проблемы с точки зрения верховенства закона и нейтралитета Швейцарии.

По этой причине комиссия отклонила предложение, внесенное Национальным советом в рамках поправки к закону об эмбарго, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел напомнили, что Швейцария примкнула к санкциям против России. Это означает, что государство утратило нейтралитет, а потому не может представлять интересы Киева в России, несмотря на переговоры с Украиной о взаимном представительстве.

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