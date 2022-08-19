Девушки пострадали на концерте Дельфина в Петербурге

Злоумышленники сбежали

Два человека пострадали от зажженных файеров на концерте музыканта Дельфина в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел накануне клубе Roof Place. В толпе во время исполнения песни "520" неизвестные самовольно зажгли фаеры. Искры и пепел попали двум рядом стоящим девушкам в глаза.

Пострадавших отвезли в больницу, медики оказали им необходимую помощь и отпустили домой. Нарушители сбежали.

"В настоящее время правоохранительными органами устанавливается личности посетителей, применивших на площадке фаеры, в то время как правилами площадки они запрещены к проносу и тем более к применению", - заявили изданию "Фонтанка" в клубе.

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