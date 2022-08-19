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"Газпром" выбрал песню для турбины от "Северного потока"

14:17
  • пятница
  • 19 августа 2022

Идея создать плейлист для агрегата принадлежит Siemens

Российская компания "Газпром" ответил на идею немецкой Siemens Energy, предложившей интернет-пользователям создать плейлист, посвященный турбине для "Северного потока".
ЕК дала разъяснения по турбине для "Северного потока"

"Газпром" предложил добавить в плейлист песню британской рок-группы Judas Priest под названием Breaking the Law ("Нарушая закон"). В песне есть слова "Все данные мне обещания нарушены — и в душе кипит злость".

Среди композиций, предложенных для плейлиста другими интернет-пользователями, несколько раз также прозвучал вариант с песней британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?", сообщает РИА Новости.

Ранее в Siemens Energy заявили, что турбина для "Северного потока", прошедшая ремонт, полностью готова к возвращению в эксплуатацию. Пока агрегат находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии.

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