ВОЗ рекомендовала два новых препарата от лихорадки Эбола

Лекарства на основе моноклональных антител

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения вызванной вирусом Эбола болезни, передает ТАСС.

Речь о лекарствах mAb114 (Ansuvimab, Ebanga) и REGN-EB3 (Inmazeb) на основе моноклональных антител. По данным специалистов, препараты снижают смертность на 60%. Лекарства были испытаны во время вспышек Эболы в Африке.

Также в ВОЗ уточнили, что препараты ZMapp и Remdesivir не следует применять в качестве лекарств при этой болезни.

Лихорадка Эбола сопровождается высокой температурой, рвотой, диареей, нарушением работы печени и почек. Летальность составляет от 25% до 90%.

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