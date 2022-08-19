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Эстония предложит Еврокомиссии восьмой пакет санкций против России

14:50
  • пятница
  • 19 августа 2022

Об этом рассказали в эстонском МИД

Правительство Эстонии решило обратиться к Европейской комиссии с официальным предложением принять восьмой пакет санкций в отношении России. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказал эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
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Таллин будет настаивать на расширении санкций в отношении России в сфере экономики, энергетики и торговли, а также на внесении в санкционный список дополнительных лиц.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония добивается существенного расширения санкций в отношении передвижения россиян и работает над достижением политического консенсуса по всему шенгенскому визовому пространству, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции не оказали на экономику страны такого отрицательного влияния, как прогнозировали иностранные эксперты. Не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, рестрикции бумерангом ударили по США и Евросоюзу.

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